André David já não é treinador do Loures. O clube do Campeonato de Portugal divulgou esta quinta-feira um comunicado em que refere ter chegado a acordo com o técnico para a rescisão de contrato, na sequência da agressão a Nuno Pedro, treinador do Anadia, no passado domingo.

Em comunicado, a Direção do GS Loures informa que “em face dos tristes e lamentáveis acontecimentos que se verificaram no final jogo do passado dia 20 de janeiro, o treinador André David colocou de imediato o seu lugar à disposição”. A decisão não foi tomada “a quente”, decidindo a direção “ponderadamente o que melhor seria para o nosso Clube”.

Esta quinta-feira, após reunião com o treinador André David, foi decidido por acordo de ambas as partes, pôr fim ao vínculo contratual, deixando este de ser o treinador da equipa de futebol sénior do Loures.