A Sala de Exposições da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro acolhe, entre 2 de fevereiro e 29 de março, a exposição coletiva “Terras de Vinho”, da Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada.

Para esta mostra, os artistas aceitaram o desafio de criar obras com a sua visão e interpretação do saboroso néctar, inspirados pelas terras e vinhos da região bairradina. De acordo com a associação, “as obras evoluíram por reflexo à reação aos materiais, ao processo de criação, à constante experimentação, reinvenção e revisitação dos temas, produzindo narrativas muito interessantes”.

Nas obras em exposição, os artistas utilizaram elementos heterogéneos, técnicas e materiais plurais, que vão desde a azulejaria, ilustração, bambu, papel cartonado e óleo ou acrílico sobre tela, aos trabalhos escultóricos, numa multiplicidade cromática. “A pluralidade criativa dos trabalhos resulta da pesquisa que inspirou a sua execução: há obras baseadas numa lamentação de 1522, na passagem dos romanos por Monte Crasto, na observação de uma gota de espumante ao microscópio ou no esmagamento da uva, para além de outras práticas indissociáveis do processo produtivo do vinho”, acrescenta a associação na sinopse da exposição.

A exposição surge graças à colaboração entre a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e a Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada, com os objetivos de divulgar e prestigiar a cultura e a arte que se faz na região, inspirar a qualidade das obras produzidas anualmente e criar pretextos e contextos de aprendizagem, partilha e troca de experiências, entre artistas e entre estes e o público.

A exposição poderá ser visitada todos os dias úteis, entre as 09h00 e as 18h30, na Sala de Exposições da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.