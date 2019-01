No balanço a mais um ano de atividade do Quartel das Artes (QA) Dr. Alípio Sol, a Câmara de Oliveira do Bairro faz um balanço muito positivo e destaca que 2018 duplicou a oferta em termos de programação.

Nos números de 2018, a autarquia fala de mais de 23.000 espetadores que assistiram a 79 espetáculos, que passaram pela música, teatro, cinema, dança, concursos e galas, entre outros géneros.

Para Lília Ana Águas, vereadora da Cultura do Município, entidade responsável pelo equipamento, “este foi um ano de muito trabalho com um resultado que a todos nos orgulha, fruto de uma nova visão do que pretendemos a nível cultural e de uma gestão mais eficiente dos recursos disponíveis”.

Mais pormenores na edição de 17 de janeiro do Jornal da Bairrada