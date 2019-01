A ação solidária “Coração Delta”, no âmbito da Expofacic, tem mais uma página de solidariedade: a Delta ofereceu recentemente 25 cabazes de bens alimentares que a Divisão de Educação e Ação Social do Município de Cantanhede distribuirá por outras tantas famílias carenciadas do concelho.

A iniciativa da Delta já faz parte da tradição na Feira/Festa de Cantanhede, unindo no capítulo da responsabilidade social a empresa de dimensão mundial, a Delta Cafés, e o maior certame nacional, a Expofacic.

A entrega dos cabazes de Natal decorreu na Casa Francisco Pinto, com a presença da presidente do Município de Cantanhede, Helena Teodósio, do vereador da Ação Social, Adérito Machado, do presidente do Conselho de Administração da INOVA, Idalécio Oliveira, dos representantes da Delta Cafés, Pedro Paula, Mário Cruz e Rui Teixeira, bem como do proprietário do Magnólia Café, João Barradas.

Na ocasião, Helena Teodósio, presidente do Município de Cantanhede, congratulou-se com “a iniciativa que permitiu um Natal mais aconchegado às famílias mais vulneráveis do concelho”, agradecendo à Delta cafés e ao Café Magnólia “mais este gesto solidário” que, segundo a autarca, “está perfeitamente enquadrado nos princípios orientadores da Expofacic”.

Já o presidente do Conselho de Administração da INOVA, Idalécio Oliveira, destacou “o interesse e o empenho da Expofacic nas causas sociais”, salientando “os benefícios para a população” e expressando o desejo “que a parceria com a Delta perdure por muitos anos”.

Por seu turno, o representante da Delta, Pedro Paula manteve a disponibilidade da empresa em associar-se à Expofacic no apoio aos mais carenciados, sendo a ação de 2018 reflexo da responsabilidade social da empresa que contou, a nível local, com a disponibilidade do empresário João Barradas, na qualidade de operador da marca no certame de Cantanhede, o que Pedro Paula agradeceu.