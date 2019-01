O Auditório do Curia Tecnoparque recebe no próximo dia 10 de janeiro, pelas 14h30, a Conferência “Orçamento do Estado para 2019”, numa iniciativa conjunta do Município de Anadia e da PWC .

Programa

Boas-vindas, por Ricardo Manão, vereador da Câmara Municipal de Anadia;

Breve apresentação das principais medidas constantes do Orçamento de Estado para 2019, por Rosa Areias, Tax Partner;

As principais medidas no imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, por Ana Luísa Costa, Tax Director;

As principais medidas no imposto sobre as pessoas singulares, por Bruno Andrade Alves, Tax Senior Manager;

As principais medidas nos impostos indiretos, por Hugo Salgueirinho Maia, Tax Director;

As principais medidas nos impostos sobre o Património, com Ana Reis, Tax Director;

Justiça Tributária, com Francisco Castro Guedes, CCR Legal;

Encerramento – Rosa Areias, Tax Partner e Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia.