Com o objetivo de divulgar a Marca Entidade Empregadora Inclusiva, cujo período de candidaturas teve início no dia 2 de janeiro e terminará no próximo dia 28 de fevereiro, realiza-se, no dia 5 de fevereiro, pelas 14h30, no Auditório do Serviço de Formação de Coimbra, uma sessão de divulgação, de âmbito regional, dirigida aos empregadores que revelam preocupações no domínio da responsabilidade social e da igualdade de oportunidades promovendo práticas de gestão abertas e inclusivas relativamente às pessoas portadoras de deficiência e incapacidade.

A Marca destina-se a promover o reconhecimento e distinção pública de organizações que contribuam para a implementação de um mercado de trabalho inclusivo e se distingam por práticas de referência no domínio do recrutamento, desenvolvimento e progressão profissional; na manutenção e retoma do emprego; nas acessibilidades e no serviço e relação com a comunidade.

Em 2017, obtiveram a Marca Entidade Empregadora Inclusiva 11 entidades, destas, 3 são oriundas da Região Centro: Câmara Municipal de Ílhavo, Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional e Universidade de Aveiro.