Eurest despede mais 146 trabalhadores

A empresa Eurest vai avançar com o despedimento coletivo de 146 trabalhadores, dos quais 141 são mulheres. Entre eles estão trabalhadores da Região Centro, nomeadamente dos refeitórios dos IEFP de Águeda, Aveiro e Coimbra, entre outros, num total de 17 pessoas (16 mulheres e um homem).

A Eurest explora cantinas, refeitórios, cafetarias, áreas de serviço e outros negócios deste setor e pertence ao grupo inglês Compass. A empresa argumenta que os trabalhadores a dispensar estão afetos a empresas que fecharam e que não se sabe se irão reabrir e que pertencem a unidades que reduziram radicalmente o número de refeições e as áreas de negócio que foram encerradas.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, a Eurest tem um volume de negócios” superior a 100 milhões de euros anualmente, dá milhões de lucros todos os anos, recebeu e continua a receber apoios do Estado neste período de pandemia”. Aquela estrutura sindical considera, pois, que não existe qualquer motivo para a empresa recorrer a despedimentos coletivos, não havendo, aliás, mais nenhuma empresa do setor das cantinas e refeitórios a fazê-lo.

O Sindicato dá ainda como exemplo as cantinas do IEFP: “houve concurso público no final do ano 2020; a empresa já explorava o serviço de refeições; se entendia que não era rentável, não concorria”.

A empresa já tinha feito um despedimento coletivo 116 trabalhadores. O número total de dispensados sobe assim para 262, na sua grande maioria, mulheres.