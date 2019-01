O Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra marcou presença mais uma vez no campeonato distrital de corta-mato curto, que se disputou no domingo de manhã, em Castelo de Paiva, com a equipa sénior feminina a conquistar pela terceira vez consecutiva o título.

Juntamente com o distrital curto, para os escalões maiores, foram também disputados os distritais de benjamins, infantis, iniciados e uma prova extra para juvenis.

Nos benjamins A femininos, Matilde Rodrigues foi a primeira atleta a subir ao pódio, com a obtenção da medalha de vice-campeã, enquanto nos masculinos Duarte Carvalho foi o 11.º. Nos benjamins B masculinos, Gonçalo Soares foi o 6.º e Rodrigo Matos 7.º.

Miguel Machado foi o 5.º nos infantis masculinos, e nos iniciados masculinos, Romeu Estima foi 5.º e Eduardo Estima 6.º.

Ana Petinga Eustáquio foi a vice-campeã de veteranos femininos, após um duelo inicial com Vanda Ribeiro (GRECAS), enquanto Celso Moreira cortou a meta nos masculinos em 47.º.

Nos seniores femininos foi alcançada mais uma vitória coletiva, com a formação do Recreio de Águeda a mostrar cabalmente que é uma das melhores equipas de Portugal, com o 1.º lugar de Emília Pisoeiro, 2.ª Susana Cunha, 3.ª Ana Margarida Lopes, 5.ª Cristiana Valente, 7.ª Bárbara Oliveira, 8.ª Elisabete Pereira, 11.ª Alexandra Oliveira, 12.ª Joana Nunes. Carla Martinho teve uma lesão a 500m da meta, quando seguia no 3.º lugar, que a obrigou a abandonar a prova.

Nos juniores e seniores masculinos foi conquistado um honroso 6.º lugar coletivo, com o desempenho de Pedro Nadais (14.º), Fábio Castro (20.º), Luís Martins (25.º), Ricardo Santos (27.º) e Hélder Gonçalves (31.º).

Por fim, na prova extra para juvenis masculinos, Fábio Simões foi o vencedor isolado, tendo aproveitado para realizar uma competição de preparação para os campeonatos distritais e nacionais que se avizinham.