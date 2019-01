Na última jornada da primeira volta da primeira fase do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, o Sangalhos recebeu o quarto classificado, o Famalicense. Previa-se algum equilíbrio até porque os visitantes tinham sido surpreendidos no seu reduto na última jornada, pelo Desportivo de Leça. Os bairradinos entraram melhor no jogo, com uma defesa muito agressiva, concluída com saídas rápidas em contra-ataque. O primeiro quarto terminou com o resultado de 22-11 para os bairradinos, espelhando a diferença existente entre as duas equipas. Iniciou-se o segundo quarto tendo os visitados apenas consentido 10 pontos convertidos à equipa visitante, sendo o resultado novamente favorável ao Sangalhos por 24-10. No final da primeira parte a diferença já era de 25 pontos a favor do Sangalhos, o que permitia aos bairradinos encararem a segunda parte com tranquilidade. No entanto, o Famalicense não baixou os braços e, através de uma excelente atitude, conseguiu que os bairradinos não dilatassem o resultado, acabando no entanto a equipa da casa por vencer por 79-63. O Sangalhos realizou uma excelente primeira parte e uma segunda parte longe do seu real valor. Não conseguiu nessa fase do jogo os níveis necessários de concentração, para categoricamente dilatar a diferença alcançada na primeira parte. Nunca esteve em causa o desfecho do resultado, no entanto cometeu muitos turnovers e falhou demasiadas situações fáceis que teriam motivado maior supremacia sobre o adversário. Mais uma vitória muito importante para a conquista do objetivo, subir de divisão. Este domingo, o Sangalhos volta a jogar no Complexo Desportivo de Sangalhos contra a equipa classificada em terceiro lugar, o Alfenense, equipa sensação desta competição. Trata-se do primeiro jogo da 2.ª volta. Pede-se a comparência dos adeptos sangalhenses para apoiar em mais um vitória.