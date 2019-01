No âmbito da programação cultural do Freixial Shopping de Cantanhede, o coro da Associação Orfeão Vox Caeli de Cantanhede vai promover um concerto itinerante pelo espaço comercial, no próximo domingo, dia 3 de fevereiro, pelas 16h. A aposta da gerência de Humberto Jerónimo visa contemplar uma oferta musical diversificada, com a interpretação de temas para vozes polifónicas.

O Orfeão Vox Caeli de Cantanhede iniciou a sua atividade em 2014, tendo-se constituído, mais tarde em 2017, como a primeira associação de canto do concelho de Cantanhede.

Este grupo coral promove vários eventos anuais, com destaque para o Encontro Nacional de Coros, a Noite de São João, o D’Arte – Festival das Artes de Cantanhede, Dia de S. Martinho e o Espetáculo Solidário “A Magia do Natal”.

Em 2019, a novidade na sua oferta cultural será a realização da I Mostra Gastronómica da Chanfana e da Lampantana, durante o mês de março.