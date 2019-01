O Município de Oliveira do Bairro vai avançar com a instalação de pontos de acesso gratuito à internet sem fios (“hotspots”) nos principais centros urbanos espalhados pelas quatro freguesias do concelho.

A decisão vem na sequência da aprovação de uma candidatura do Município oliveirense ao projeto WiFi4EU, da Comissão Europeia, que garantiu um apoio financeiro de 15.000 euros.

Os locais que vão beneficiar do serviço de WI-FI gratuito serão brevemente comunicados pela autarquia de Oliveira do Bairro, sendo que serão contempladas todas as vilas e cidade do concelho.

Para Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o município está “a fazer um grande esforço no sentido de modernizar todos os serviços municipais e facilitar a relação do munícipe com a autarquia, apostando na comunicação digital e criando ferramentas on-line de aproximação e ligação entre pessoas, serviços e entidades.” “O acesso gratuito à internet nos principais centros urbanos do Concelho vai facilitar e democratizar o acesso não só aos nossos serviços e informação disponibilizados e a disponibilizar on-line, mas também a todo um mundo de conhecimento acessível a todos”, acrescentou o autarca.