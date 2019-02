A Escola Profissional de Aveiro (EPA) promoveu, na última sexta-feira, dia 15, no Cineteatro, em Anadia, a 4.ª edição de um evento denominado ‘Dia das Soluções’, este ano subordinado à temática “Soluções à mostra”.

Perante um auditório lotado, o objetivo foi apresentar e debater soluções inovadoras criadas por diversas entidades da região de Aveiro, em resposta aos novos desafios e exigências da educação e formação de jovens.

Durante toda a manhã foram partilhadas por 18 oradores novas ideias e soluções que contribuam para reforçar a capacitação cívica e a participação ativa dos principais agentes educativos, numa perspetiva de complementaridade e articulação.

O programa integrou dois painéis dedicados a soluções e boas práticas relacionadas com: “Intervenção Educativa” e “Soluções Adaptadas”.

Na ocasião, Jorge Castro, diretor da EPA, destacaria os objetivos desta iniciativa, que passa pela informalidade e “possibilidade de cada um dos oradores mostrar projetos e práticas que desenvolve e que tão bem fazem à região e populações que servem”.

O evento que em 2018 se realizou em Ovar, extremo norte do distrito, rumou em 2019, ao extremo sul, como disse Jorge Castro, “num exemplo de inclusão e de entender o território como uno”, num evento que pretende dar a conhecer boas práticas que podem ser partilhadas em rede.

