O Cineteatro Municipal de Anadia vai voltar a ser palco do Ciclo de Concertos de Primavera. Esta terceira edição arranca no dia 8 de março e os espetáculos serão sempre à sexta-feira, às 21h30. O passe geral para os três concertos tem o custo de 35 euros.

No Dia da Mulher, Cuca Roseta traz a Anadia uma nova “Luz”. Um álbum em sintonia absoluta com o lado solar da vida e que reúne um conjunto de autores de prestígio. Cuca Roseta vem reivindicando desde há muito um fado pessoal, feito à sua medida, não se entregando apenas nas mãos de terceiros, mas propondo também as suas autorias, aplicando-lhe uma marca verdadeira e única. Um fado, por assim dizer, pessoal, intransmissível e reconhecível num par de segundos. Esse tem sido o caminho de revelação de Cuca Roseta – que o tem percorrido descobrindo-se e revelando-se plenamente, como intérprete, autora, compositora, letrista, mulher inteira no fado. Ouvir Cuca Roseta é sentir toda a emoção do fado, numa das vozes mais impressionantes e aclamadas da atualidade.

Segue-se Miguel Gameiro, no dia 5 de abril. Considerado pelo critica e pelo publico como um dos melhores cantautores Portugueses da sua geração, Miguel Gameiro apresenta em formato acústico os temas da sua carreira a solo, sem esquecer a passagem pelos “hinos” mais emblemáticos dos “Polo Norte”.

A fadista Gisela João fecha este III Ciclo de Concertos no dia 10 de maio. Uma das vozes arrebatadoras do panorama do fado, Gisela João é já uma figura central e uma das mais importantes intérpretes da música portuguesa da atualidade, tendo já sido laureada com inúmeros prémios, com destaque para os prémios Blitz, Time Out, Expresso e o Globo de Ouro para Melhor Intérprete Nacional.