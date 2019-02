A Orquestra Desigual da Bairrada (ODB) está a completar quatro anos de vida.

No último sábado, no Cineteatro de Anadia, promoveu a Gala de Aniversário com casa lotada.

O espetáculo, único, proporcionou ao público uma viagem no tempo em Anadia. Em palco, fotos antigas de vários aspetos da vida no município foram confrontadas com imagens atuais. Um paralelismo entre o passado e o presente, com a ODB a interpretar vários temas que coloriram os vários quadros que se foram sucedendo com a participação de três atores convidados.

“Um espetáculo diferente com forte componente audiovisual, com vídeos feitos propositadamente para a gala”, avança Esmeralda Ferreira, presidente da direção que, no final, se mostrou muito feliz pelo êxito alcançado, já que um dos objetivos do espetáculo foi também “prestar homenagem ao concelho e às pessoas”.

A sala esgotadíssima (264 pessoas) semanas antes da gala, adivinhava uma noite que veio a confirmar-se memorável e inesquecível e cuja receita da bilheteira reverteu, desta feita, a favor da ODB para que possa fazer face aos muitos encargos que tem com a montagem do espetáculo, manutenção da sede e na aquisição de equipamento e instrumentos.

Ler mais na edição impressa ou digital