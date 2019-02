O Pavilhão da ExpoCentro em Pombal foi o palco da edição de 2019 do Campeonato Nacional de Juvenis em Pista Coberta, onde o Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra teve mais um atleta a sagrar-se campeão nacional. Fábio Simões partiu para a corrida de 3.000m como o atleta detentor da melhor marca de Portugal, por uma diferença de 20 segundos sobre o segundo melhor e tal veio a confirmar-se. Desde o tiro de partida que o atleta de Águeda impôs o ritmo e logo a partir da primeira volta correu isolado, tendo mesmo dobrado alguns atletas. Na meta registou a marca de 8 minutos 49,09 segundos, marca que lhe valeu a medalha de ouro e a segunda marca de Portugal da época, sendo que a melhor é também sua (8 minutos 38,16 segundos).

Sofia Almeida correu a prova de 800m, após uma longa interrupção por motivos de saúde, para defender o seu título conquistado em 2018, mas os condicionalismos a que esteve sujeita não lhe permitiram ser mais forte do que as adversárias nos últimos 100m de corrida, tendo cortado a meta ainda assim num honroso 5.º lugar, com 2 minutos e 21,34 segundos.

Os dois jovens atletas irão ainda participar no dia 24 de fevereiro no campeonato nacional do escalão acima, de juniores, que irá ser disputado em Braga e que encerrará a temporada indoor.