A jovem secção de andebol da Casa do Povo da Vacariça conquistou o título regional, na categoria de iniciados, superando equipas com muito maior historial no andebol aveirense. O feito da formação do concelho da Mealhada ganha ainda maior destaque uma vez que a localidade se situa geograficamente longe do epicentro andebolístico de Aveiro, fator que no entanto não foi obstáculo para a conquista. Paulo Barreto, treinador da equipa, não esconde o orgulho e realça “um grupo de jovens que adoram o andebol e trabalham afincadamente para evoluir”. O triunfo garantiu a presença da CP Vacariça na primeira fase nacional da categoria, sendo certo que, para Paulo Barreto, “o objetivo passa por alcançar o primeiro lugar no nosso grupo, e consequente apuramento para a fase final a oito”.