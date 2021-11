MADER é a nova patrocinadora oficial da Seleção Portuguesa de Andebol

A Federação de Andebol de Portugal, entidade que tutela o andebol profissional, e a MADER, celebraram na passada esta terça-feira, na sede do Grupo Madeira & Madeira, na Mealhada, um acordo que estabelece aquela marca como patrocinadora oficial da seleção A masculina e da seleção sub-20 masculina de Andebol.

Esta parceria representa, assim, o reconhecimento do crescimento que o andebol profissional tem conseguido nos últimos anos, com a participação da seleção A nos Jogos Olímpicos de Tokyo 2020 e a presença nos Campeonatos Europeus da modalidade, o que acontecerá de novo no European Men’s Handball Championship 2022, que tem lugar na Hungria e na Eslováquia, de 13 a 30 de janeiro.

Este acordo é a confirmação de que o andebol português é capaz de ser um veículo de crescimento para todos os seus parceiros nacionais, com a MADER a abraçar a oportunidade de trabalhar estreitamente com o organismo que o tutela, reconhecendo, desta forma, a excelente oportunidade de apoiar ao mais alto nível uma modalidade de grande crescimento competitivo.

Miguel Laranjeiro, presidente da Federação de Andebol de Portugal, assume que esta “associação da empresa MADER à Seleção Nacional de Andebol é mais um importante momento de afirmação da modalidade”. Reconhecendo o bom momento que o andebol nacional vive, acrescenta: “O andebol é reconhecido como uma marca de excelência, que ganhou notoriedade e que acrescenta valor a quem quer partilhar os seus produtos. É com agrado e enorme satisfação que vemos a MADER associar-se ao andebol. Quando duas marcas de prestígio se unem, só podemos esperar um enorme sucesso dessa ligação.”

Por sua vez, João Madeira, CEO da MADER, sublinha o paralelismo entre as duas organizações: ”Tal como a nossa marca e empresa, o andebol nacional tem percorrido um caminho de sucesso e reconhecimento nos últimos anos”. E elogia também o “excelente momento que atravessa o nosso andebol, que nos enche de orgulho e gratidão pelo contributo que fazem na divulgação nosso país. Com este protocolo iremos aliar o sucesso e consolidação da nossa marca, ao sucesso dos nossos atletas. O apoio será efetuado não só à seleção nacional A, mas também aos que irão, com toda a certeza, prosseguir a senda de bons resultados no futuro – a seleção Nacional Sub-20”.

O momento protocolar contou com a presença do Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, num ato onde esteve também Bernardo Novo, Vice-Presidente com o pelouro de Marketing, e João Madeira, administrador da empresa Madeira & Madeira, que se fez acompanhar por Filomena Madeira, Administradora, e Nuno Bernardes.