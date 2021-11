Mader é patrocinador oficial da Seleção Portuguesa de Andebol

A marca portuguesa de ferramentas, máquinas e equipamentos de jardinagem, agricultura e construção “MADER”, com sede na Mealhada, irá no próximo dia 23 de novembro firmar o acordo de patrocínio para o ano 2022, como um dos parceiros oficiais da seleção nacional de andebol, que vai disputar o Campeonato da Europa de Andebol em janeiro do próximo ano.

Reforçando o seu posicionamento no mercado como “uma empresa com orgulho da sua identidade lusa e familiar” e tendo por meta “uma forte ligação ao desporto”, a MADER irá investir nesta modalidade, numa altura em que se regista um significativo crescimento de resultados desportivos, como patrocinador oficial da Federação de Andebol de Portugal (FPA).

A parceria entre as duas entidades será oficialmente confirmada já na próxima terça-feira, dia 23 de novembro, pelas 17h30, com a assinatura do acordo entre as duas partes, que terá lugar na sede da MADER, em Casal Comba, com a presença do CEO da empresa, João Madeira, e do presidente da FPA, Miguel Laranjeiro.

Este patrocínio prolonga-se por um ano e prevê também o apoio da MADER à seleção sub-20 masculina.

A MADER manifesta publicamente o seu “orgulho por poder participar no Campeonato da Europa de Andebol de 2022”, onde estará sempre presente nos equipamentos da Seleção Nacional, nos jogos do Grupo B que colocam Portugal contra a Hungria, Islândia e Países Baixos.