Marcelo Reis e João Pedro Santos, ambos atletas do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB), conquistaram este fim de semana medalhas em campeonatos nacionais. Marcelo sagrou-se campeão nacional de juvenis, no lançamento do disco, enquanto João Pedro garantiu a medalha de bronze no campeonato nacional de corta-mato escolar.

Um fim de semana memorável para a equipa de Oliveira do Bairro, que escreveu das mais importantes páginas da sua ainda curta história.

No Campeonato Nacional de Lançamentos que reuniu em Vagos os principais lançadores portugueses, Marcelo Reis garantiu a medalha de ouro na prova de disco, com 45,49m. Ele que alinhava à partida com 36,05m, apenas a sexta marca entre os inscritos.

Natural e residente em Oliveira do Bairro, com pouco mais de um ano na modalidade, Marcelo Reis tornou-se no segundo atleta nascido na formação do CAOB a conquistar o título máximo do atletismo português, menos de dois anos desde o nascimento do clube.

João Pedro Santos, por sua vez, brilhou no Campeonato Nacional de Corta-mato escolar, que reuniu na Marinha Grande os principais talentos do meio-fundo nacional. O atleta sobressaiu entre os cerca de 200 finalistas provenientes de todo o país e conquistou a medalha de bronze em iniciados masculinos, sendo o único atleta do distrito de Aveiro a subir ao pódio neste campeonato, nas mais diversas categorias.

O CAOB teve neste corta-mato vários outros atletas em representação dos respetivos estabelecimentos de ensino. Em infantis femininos e masculinos, alinharam Beatriz Branco (50.ª) e Fanilson Costa (19.º). Em iniciados femininos, participaram Beatriz Azevedo (17.ª) e Hanifa El Khatib (21.ª). Em iniciados masculinos, Tomás Bartolomeu ficou em 11.º.