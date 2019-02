Uma jovem de 33 anos perdeu a vida num acidente de trabalho, ontem, segunda-feira, no lugar do Travasso, Freguesia da Vacariça (Mealhada), confirmou ao JB o comandante dos Bombeiros Voluntários da Mealhada, Nuno João.

Daniela Ferreira, funcionária da empresa Cinca – Companhia Industrial de Cerâmica SA, no Travasso, terá ficado entalada, por razões desconhecidas, entre um vagão de matéria-prima e uma proteção, situação que lhe provocou vários traumatismos, levando-a à morte.

O alerta foi dado por volta das 17h40 para os Bombeiros da Mealhada, que estiveram no local com duas viaturas e quatro operacionais, para além da presença da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Daniela Ferreira fazia parte do Grémio Recreativo e Escola de Samba Batuque, desfilando no Carnaval da Mealhada em representação daquela escola.