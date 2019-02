O Município de Oliveira do Bairro vai assinalar o Dia dos Namorados com a segunda edição da campanha “O amor mais perto de si”, com várias atividades que vão passar por uma exposição bibliográfica, sessões de cinema e um peddy-paper.

A partir de hoje, dia 12 e até 16 de fevereiro, o amor será celebrado com várias ações na Biblioteca Municipal e Polos de Leitura do Concelho, no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol e no comércio local de Oliveira do Bairro.

Durante toda a campanha, a Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro e os Polos de Leitura de Bustos, Troviscal, Mamarrosa, Palhaça e Oiã, acolhem a exposição bibliográfica “Leia com Paixão”, que inclui outras iniciativas e várias sugestões literárias, todas com o mote do Amor.

Para dia 14, Dia dos Namorados, às 21h30, está agendada uma sessão de cinema no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, com o filme “Green Book: Um guia para a vida”, de Peter Farrelly, com Viggo Mortensen, Mahershala Ali e Linda Cardellini, que está nomeado para cinco Óscares, incluindo o de Melhor Filme. O preço dos bilhetes é de 3€ por pessoa.

Ainda no mesmo dia, mas de manhã, às 10h30, a Biblioteca Municipal promove o ateliê de leitura “Um Milhão de Beijinhos”, com base no livro com o mesmo nome escrito pela autora Elsa Lé. No dia seguinte, 5.ª feira, e no mesmo horário, é a vez do ateliê “Vamos à BM: A magia das cores”, dinamizado pela Biblioteca Municipal de Ílhavo, no âmbito do programa de itinerância da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Ambas as atividades são dirigidas a crianças com idades entre os 3 e os 5 anos.

A campanha “O amor mais perto de si” continua no dia 16, sábado, com o Peddy-papper/Caminhada “Há Amor no Comércio Local”, com início às 9h30, na Biblioteca Municipal, que pretende proporcionar momentos de grande diversão e alguma atividade física aos casais participantes, dinamizando, ao mesmo tempo, o comércio local de Oliveira do Bairro.

As inscrições para esta atividade são gratuitas, com direito a kit de participação, e podem ser feitas até dia 15 de fevereiro, na Biblioteca Municipal, Parque Desportivo Municipal ou através de formulário online disponível no site da Câmara Municipal, em www.cm-olb.pt.

Ainda no sábado, a Biblioteca promove uma nova sessão do projeto “Sentidos na Leitura”, às 10h30, para crianças com idades entre os 3 e os 6 anos, e uma sessão dupla de cinema, às 14h30 e 16h30, com os filmes “A Dama e o Vagabundo” (M6) e “A Forma da Água” (M16). Todas estas atividades são gratuitas.