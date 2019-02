Terá lugar no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, no próximo sábado, dia 16 de fevereiro, às 18h, o segundo concerto promovido pelo Círculo de Cultura Musical da Bairrada, integrado no projeto Young Guitar Masters.

Catorze, 15 e 16 anos são as idades das três jovens guitarristas que se apresentarão a solo neste concerto de guitarra clássica, onde serão interpretadas obras dos brasileiros Dilermando Reis e Heitor Villa-Lobos, dos espanhóis Miguel Llobet e Francisco Tárrega ou ainda dos argentinos Diego Pujol e Astor Piazzolla, entre outros.

Sob a égide do feminino, este concerto tem a particularidade de ter como intérpretes as mais jovens guitarristas que até hoje participaram neste projeto de âmbito nacional: Beatriz Pinto, Teodora Ion e Carolina Lemos. Sendo as três ainda alunas do Conservatório de Música de Aveiro, elas são possuidoras de excecional talento, já reconhecido e distinguido em variados concursos nacionais.

Iniciado no Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, em agosto de 2018, o Young Guitar Masters é um projeto colaborativo que promete abrir portas nacionais e internacionais a jovens guitarristas portugueses.

Levar a guitarra a todo o território nacional, criar um circuito regular de concertos de guitarra clássica em Portugal e apoiar e promover jovens guitarristas portugueses em início de carreira são objetivos fundamentais deste projeto. Para além de dar a conhecer o trabalho de artistas em emergência, o Young Guitar Masters também tem a missão de valorizar e divulgar o património edificado com relevância histórica e cultural.

Iniciativa do CCMB. Este é o segundo concerto promovido pelo Círculo de Cultura Musical da Bairrada (sedeado em Oliveira do Bairro), integrado neste projeto de âmbito nacional, dando assim continuidade ao Young Guitar Masters Bairrada. Depois do sucesso do primeiro evento, realizado no concelho de Oliveira do Bairro, concretamente na Igreja de S. Pedro, na Palhaça, o YGMBairrada vai a Anadia com esta excelente proposta, para em março encerrar o ciclo, em Águeda, na Capela da Casa do Redolho, com o guitarrista Filipe Curral.