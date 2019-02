Um automóvel ficou destruído esta manhã, por um incêndio, em Vila Nova, Palhaça (Oliveira do Bairro). Não se conhecem as razões exatas do sinistro, mas presume-se que tenha sido um curto-circuito, uma vez que o incêndio se terá desencadeado depois da proprietária do veículo ter acionado a ignição do mesmo.

O alerta foi dado por volta das 9h30, tendo levado os Bombeiros de Oliveira do Bairro ao local, com 5 operacionais e um veículo de combate a incêndios.

A situação já está resolvida, confirmou o Jornal da Bairrada junto dos bombeiros.