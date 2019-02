A Associação Rota da Bairrada apresenta um novo cartaz do “Bairrada em Prova”, que se prolonga até ao próximo dia 14 de fevereiro. Uma oportunidade para provar em primeira-mão ou revisitar vinhos da região disponíveis nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro.

Assim, a degustação começa com um vinho branco do produtor Prior Lucas da colheita de 2017 feito de Bical, Maria Gomes e Chardonnay.

Seguem-se os tintos Nelson Neves 2014, Kompassus Reserva 2015 e Quinta do Ribeirinho Primeira Escolha 2008 dos produtores Célia M. B. Neves, Kompassus Vinhos e Luis Pato, respetivamente. Dois monovarietais, o primeiro de Merlot e o segundo de Baga e ainda um blend de Baga e Touriga Nacional no terceiro vinho tinto em prova.

Este cartaz termina com um espumante da categoria Baga Bairrada, o Declynio Branco Bruto 2016 do produtor Paulo Ferreira.

Esta forma de provar vinhos Bairrada está disponível todos os dias de semana e fim de semana nos horários definidos para o efeito nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro.

Todos os interessados podem desfrutar de uma prova sempre acompanhada por um técnico da Associação que apresenta de uma forma muito acessível as principais notas sensoriais dos néctares degustados.

O valor simbólico de 5 euros cobrado pela prova é oferecido sempre que se realizam compras de valor igual ou superior a 15 euros.

Todos os enófilos estão, uma vez mais, convidados a desfrutar de uma experiência vínica degustando alguns dos melhores vinhos da região Bairrada.