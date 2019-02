O Ecoparque de Sangalhos, localizado nos terrenos adjacentes ao Complexo Desportivo, antiga pista de ciclismo, vai ser inaugurado, no próximo dia 9 de fevereiro, pelas 16h. Este foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo Jovem 2017. Um investimento camarário que ronda os 100 mil euros.

O Ecoparque de Sangalhos, com uma área de 6550 m2, contém um conjunto de valências, nomeadamente áreas arborizadas, infraestruturas desportivas e de recreio (circuito de manutenção, campo desportivo de basquetebol, zona de merendas e parque infantil), mobiliário urbano (bancos, papeleiras, bebedouros, entre outros) e infraestruturas básicas como sanitários.

O objetivo primordial da intervenção foi o de reabilitar um espaço que se encontrava sem utilização, dotando-o de condições importantes para o lazer, bem como a instalação de equipamentos que visam atrair públicos diversos e promovam o convívio intergeracional. Pretendeu-se ainda dar uma nova imagem ao espaço envolvente ao pavilhão desportivo, não só pela sua dinâmica, bem como para a promoção da paisagem associada à qualidade de vida das populações.