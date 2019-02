A aguedense Daniela Batalha foi a grande vencedora da sétima edição do concurso “A Mesa dos Portugueses”, com uma sopa à moda antiga, que impressionou o júri que avaliou as cinco categorias a concurso.

Com a “Sopa à Moda da Minha Avó”, Daniela Batalha, de 26 anos e natural de Espinhel (Águeda), conseguiu o primeiro prémio deste concurso nacional de gastronomia, que tem o objetivo de recolher as melhores receitas regionais e estimular a confeção de pratos com produtos de origem portuguesa. Esta iniciativa, do Correio da Manhã e do Grupo Cofina, com o apoio da Repsol e da Teka, visa ainda contribuir para a valorização do património gastronómico português.

A 7.ª edição do concurso, que decorreu em Gaia, abriu as portas à aguedense para um estágio no conceituado restaurante Tágide, do chef Gonçalo Costa, na Baixa-Chiado, para além de outras propostas em matéria de formação, com workshops e showcookings.

