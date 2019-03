A edição de 2019 dos campeonatos nacionais de corta-mato de juvenis, juniores e absoluto longo foi disputada no Parque da Bela Vista, em Lisboa, onde o Recreio de Águeda/Ferrão & Guerra alcançou pela 3.ª vez consecutiva o título de equipa vice-campeã nacional absoluto feminino. Individualmente foram medalhados os atletas Fábio Simões, Elisabete Pereira e Carla Martinho.

Fábio Simões participou no campeonato de juvenis, com distância de 5.000m, tendo-se assumido desde início como um natural candidato ao título individual, face aos resultados recentemente obtidos em pista coberta, tendo estado sempre na frente do pelotão. À entrada para a última volta, o grupo da liderança foi surpreendido por um ataque decidido de Rúben Pires (UD Várzea), ao qual o atleta do Recreio de Águeda respondeu, mas não conseguiu anular a vantagem conquistada pelo atleta de Felgueiras até à meta, tendo havido uma diferença de 9 segundos entre cada um dos 3 primeiros classificados. O campeão nacional foi então Rúben Pires (UD Várzea), seguido de Fábio Simões, 2.º classificado, e no 3.º lugar classificou-se Rui Oliveira (Escola Atletismo Rosa Oliveira).

Na prova do campeonato absoluto feminino, com distância de 8.000m, as principais atletas do Sporting Clube de Portugal e a benfiquista Dulce Félix impuseram um ritmo muito forte desde início, tendo sido seguidas de uma forma mais defensiva pelas atletas do Recreio de Águeda, que gradualmente foram conquistando posições. Na meta, Emília Pisoeiro foi a mais rápida das atletas do Águeda, tendo conquistado a 7.ª posição, seguida de Carla Martinho (9.ª), Cristiana Valente (13.ª), Susana Cunha (14.ª), Ana Margarida Lopes (17.ª), Elisabete Pereira (21.ª), Bárbara Oliveira (23.ª), Sandra Cruz (32.ª) e Alexandra Oliveira (33.ª).

Na classificação de veteranos F35, Elisabete Pereira subiu ao pódio, como vice-campeã nacional, e Sandra Cruz foi a 5.ª, enquanto no escalão de F40 a campeã nacional foi Carla Martinho.

Na classificação geral coletiva do campeonato absoluto feminino, a equipa vencedora foi o Sporting Clube de Portugal, com 15 pontos, seguida do Recreio Desportivo de Águeda, com 43, e na 3.ª posição classificou-se o Sporting Clube de Braga, com 82.

No campeonato absoluto masculino, com a distância de 10.000m, foi conquistado pela primeira vez um honroso 14.º lugar coletivo, entre 32 equipas, com 376 pontos. Fábio Castro foi o primeiro dos atletas do Recreio de Águeda, no 86.º lugar, Luís Martins foi o 87.º, Pedro Nadais 100.º e Hugo Ramalho 103.º.

Na classificação de Sub-23, Fábio Castro foi o 13.º, Pedro Nadais 15.º e Ricardo Santos não concluiu a prova, com dificuldades respiratórias. Nos veteranos M40, Luís Martins foi o 10.º e Hugo Ramalho 16.º.