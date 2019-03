A Câmara Municipal de Anadia vai atribuir 1.600 euros ao Agrupamento de Escolas de Anadia destinada a apoiar o projeto “Cozinhar para a inclusão” que está a ser desenvolvido na cozinha pedagógica da EB 2/3 de Vilarinho do Bairro.

O projeto em causa tem como principais objetivos oferecer as condições de segurança necessárias para o desenvolvimento de um trabalho adequado para todos os alunos, numa perspetiva de empreendedorismo; organizar o espaço por áreas de tarefas distintas, de forma a incutir hábitos de higiene e de segurança; fomentar, através da requalificação do espaço com cores vivas, a estimulação multissensorial, o conforto e o bem-estar; e, finalmente, adquirir equipamentos e materiais funcionais, sob o ponto de vista técnico, cruciais para a autonomia dos alunos e para o desenvolvimento das atividades.

“Caminhada pelo Coração”

O Município vai ainda apoiar o AEA, através da oferta de t-shirts a distribuir aos participantes da 13.ª “Caminhada pelo Coração” à Lagoa de Torres, na Freguesia de Vilarinho do Bairro, que irá decorrer no dia 15 de maio.

Esta iniciativa é organizada pela Escola Básica de Vilarinho do Bairro, a qual tem como principais objetivos envolver a comunidade escolar em práticas que aumentem a qualidade de vida e o bem-estar, sensibilizar toda a comunidade educativa para a proteção ambiental e para a promoção da saúde e, finalmente, desenvolver hábitos de vida saudáveis.

A organização prevê alcançar os 350 participantes.