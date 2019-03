A Cooperativa Agrícola de Anadia levou a efeito, no dia 22 de fevereiro, nas suas instalações, um colóquio sobre “Apoios ao rendimento dos agricultores – (Subsídios agrícolas)”, que teve como objetivo informar e sensibilizar os agricultores acerca da campanha de receção do pedido único de apoio ao rendimento dos agricultores. Foram ainda debatidos temas relativos a situações mais predominantes na região, tais como o regime da pequena agricultura, o regime de pagamento base, ajudas para animais e medidas agro-ambientais.

De acordo com a organização, o balanço da ação é muito positivo, uma vez que houve uma grande adesão de agricultores, que se mostraram bastante interessados em se manter informados e esclarecidos, assim como em debater estes temas. Esta iniciativa contou com a presença de técnicos da Confagri e da Cooperativa Agrícola de Anadia.

De salientar que as candidaturas ao “Regime Pagamento Único” já se encontram a decorrer e podem ser efetuadas na Cooperativa Agrícola de Anadia, até ao dia 30 de abril.