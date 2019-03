Destinado aos peregrinos que se deslocam a pé para Santiago de Compostela (Espanha), foi inaugurado, na tarde do último sábado, na Casa do Povo de Avelãs de Caminho, o albergue que há muito fazia parte dos anseios da autarquia e da Casa do Povo. Isso mesmo foi realçado por Marta Nazaré Silva, presidente da direção da Casa do Povo, em tarde de festa e de inauguração.

Perante vários populares, a responsável explicou que, face à procura por parte dos peregrinos, “com mais intensidade de há três anos para cá”, a direção decidiu avançar com este investimento e melhoramento de instalações. No fundo, o espaço foi remodelado, com a colocação de três beliches (seis camas) cedidos pelos bombeiros de Anadia, numa sala que estava disponível, assim como foi disponibilizada uma sala de estar onde os peregrinos podem confraternizar, tendo acesso a máquina de café, microondas, frigorífico e a balneários, onde podem tomar banho mas também lavar e secar algum vestuário. A Casa do Povo disponibiliza ainda um parque onde podem guardar bicicletas. Todo este equipamento, assim como os atoalhados e lençóis foram oferecidos pela Junta de Freguesia.

Ler mais na edição impressa ou digital