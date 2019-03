No próximo dia 30 de março de 2019 a iluminação da Câmara Municipal de Vagos, do Palacete Visconde de Valdemouro, da Biblioteca Municipal, do Centro Escolar de Fonte de Angeão e, da iluminação do passadiço da Praia da Vagueira, será desligada por 60 minutos, entre as 20h30 e 21h30, numa associação à iniciativa mundial “Hora do Planeta”.

Esta iniciativa insere-se no Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município de Vagos, que vem concretizar o compromisso assumido aquando da adesão do Pacto de Autarcas e do “Mayors Adapt”, naquilo que são as medidas operacionais a implementar, tendo em conta as metas traçadas pela estratégia de política energética da União Europeia (UE) em matéria de redução das emissões de gases carbono, num contexto de combate às alterações climáticas.

Para além desta iniciativa, o Município de Vagos durante o ano de 2019, irá investir na alteração para tecnologia LED, das luminárias e projetores do Pavilhão Municipal de Vagos; irá continuar a substituir luminárias de iluminação pública com tecnologia antiga (vapor de mercúrio) por luminárias novas com tecnologia LED; no Largo Parracho Branco na Vagueira, serão aplicadas novas luminárias a LED e com Telegestão, para permitir um melhor controlo dos níveis e períodos de iluminação.

A Hora do Planeta 2019 irá juntar centenas de milhões de pessoas de todo o mundo, independentemente da raça, religião, cultura, geografia, numa ação simbólica em defesa do ambiente, um momento único de contemplação do planeta e celebração do compromisso de protegê-lo durante todo o ano.

Assim, a Câmara Municipal convida todos a desligar as luzes pela “Hora do Planeta”, durante as 20h30 e 21h30, do dia 30 de março, mostrando o seu apoio e compromisso com esta causa.