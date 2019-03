Anadia 2 – Vilafranquense 1

Este era um jogo crucial para as duas equipas na luta pelo playoff, talvez para o Anadia, pois partiu para o encontro atrás do seu adversário. O respeito e o medo de errar foi grande, tudo se podia decidir em pequenos detalhes, no fundo foi o que aconteceu, com as bolas paradas a terem um papel preponderante.

Crónica de jogo na edição de 21/03/2019 do JB