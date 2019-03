A Mealhada vai receber o “IX Seminário de Municípios Amigos do Desporto”, uma iniciativa que, pela primeira vez, vai distinguir os três melhores programas de atividade física e as três melhores formas de gestão de piscinas municipais. O Seminário realiza-se dia 25 de março, no Grande Hotel do Luso, estando, neste momento, a decorrer a fase de inscrições.

Será uma dupla estreia. Para o Município da Mealhada, que, pela primeira vez, acolhe e coorganiza, com a Cidade Social, este seminário; e para a Cidade Social, que inaugura uma nova vertente do seminário, premiando as boas práticas de gestão de piscinas municipais e de implementação de programas de atividade física.

A Cidade Social distingue, anualmente, os “Municípios Amigos do Desporto”, prémio que o Município de Mealhada mereceu nos dois últimos anos, mas entra agora em questões mais específicas da intervenção municipal na dinamização de políticas desportivas benéficas para as populações e que contribuam para o aumento da sua qualidade de vida.

Para já decorre a fase de inscrições e candidaturas.

A Cidade Social é uma plataforma de disponibilização de informações e boas práticas para aumentar o valor da intervenção dos municípios portugueses nas áreas do Desporto, Juventude e Educação.