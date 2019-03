O renovado Fórum Altice, em Braga, acolheu no passado fim de semana, o Campeonato Nacional de Veteranos em Pista Coberta, competição que juntou em Braga os melhores veteranos do país, num total de 457 atletas, distribuídos pelos diversos escalões.

A participação da ADREP saldou-se pela conquista de 4 medalhas, uma de ouro, duas de prata e uma de bronze.

A participar pela primeira vez em competições do escalão de veteranos, a lançadora Maria Fernandes confirmou o favoritismo que lhe era atribuído, vencendo a prova de lançamento do peso, no escalão de V35, com a marca de 10,65 metros. A experiente Sandra Leitão alinhou na prova de 3000m marcha no escalão de V40 e subiu, mais uma vez, ao pódio numa competição nacional, desta feita na posição prata, com um registo de 16,42 minutos.

Hélder Rodrigues, a participar no escalão de M65, igualou o feito da sua filha e subiu também ao pódio na posição prata na prova de 3000m, com a marca de 13,53 minutos, ele que na véspera havia sido 4.º classificado nos 1500m, com 6,43 minutos. À beira do pódio ficou Alberto Fonte, ingloriamente 4.º classificado em ambas as provas em que participou, 1500m e 800m do escalão de M45, com 4,34 minutos e 2,13 minutos, respetivamente, sendo que na distância curta ficou a escassos 28 centésimos de segunda da medalha de prata.

A última subida ao pódio da ADREP ocorreu por intermédio de Jorge Santos, na prova de salto em comprimento do escalão de M50, com o atleta palhacense a ser 3.º classificado com 4,50 metros. Jorge Santos foi ainda 5.º classificado nos 200m com 28,12 segundos e 6.º classificado nos 60m com 8,43 segundos.