Mais um fim de semana a alcançar títulos para o Recreio de Águeda, com Celso Moreira e Luís Miguel a sagrarem-se campeões nacionais de pista coberta. Hugo Ramalho alcançou o título de vice-campeão nacional.

Braga acolheu no passado fim de semana, o Campeonato Nacional de Masters em Pista Coberta, no qual o RD Águeda participou com um trio de atletas, que conquistaram 4 medalhas.

Na jornada de sábado, Celso Moreira participou nos 400m, tendo-se tornado Campeão Nacional no escalão de M35, com a marca de 59.30seg., tempo que lhe valeu um novo recorde pessoal.

Luís Miguel correu os 1.500m, conseguindo também obter o título de Campeão Nacional M40, com o tempo de 4min29,41seg (recorde pessoal).

Na jornada de domingo, Hugo Ramalho esteve presente nos 3.000m, tendo sido vice-campeão nacional nos M40, com 9min35,46seg.

Luís Miguel voltou à pista para correr os 800m, tendo conseguido obter o 3.° lugar em M40, com 2min12,34seg, marca que lhe permitiu novamente estabelecer um recorde pessoal.

Celso Moreira esteve também presente nos 800m, tendo ficado em 8.° lugar nos M35, com 2min16,90seg.