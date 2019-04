Alguns dos temas mais emblemáticos de Zeca Afonso vão ser interpretados no Cineteatro de Anadia, na noite do próximo dia 27, a partir das 21h30.

O concerto, realizado no âmbito das comemorações dos 45 anos da Revolução de Abril, é organizado em parceria pelo Município de Anadia, pelo Club de Ancas e pela Associação Cultural e Recreativa Cerca – S. Pedro. Uma noite que conta com a participação dos grupos InCantus – Tocares e Cantares da Freguesia de Avelãs de Cima, Rob’s Angels, Four2one, e TheFounders, que são convidados a interpretar, para além do seu repertório, temas de Zeca Afonso, mentor da canção de intervenção em Portugal.

Um espetáculo que terá como convidados vários projetos musicais desenvolvidos por estas duas associações do concelho e que prometem uma noite inesquecível.

Na impossibilidade de última hora da presença da Viti Student Band, foi reservada uma surpresa com a participação de José Lopes (solista do Coral da Bairrada) e Manuel Flores, acompanhados por Carlos Antunes na Guitarra portuguesa e Francisco Carriço na Viola.

A JB, Jorge Sampaio, vice-presidente da autarquia anadiense, avançou que o grande objetivo deste novo conceito que a Câmara Municipal está a dinamizar passou por “lançar um desafio às associações culturais do concelho no sentido de trabalharem em conjunto e começar a criar produto cultural”.

O Festival Sentir Anadia é um evento que envolve as associações culturais do concelho, e cujo programa integra quatro espetáculos temáticos distintos, a realizar até novembro próximo.

A entrada tem um custo de 2 euros e os bilhetes já se encontram à venda, junto do InCantus (917368305) ou do Club de Ancas (914663317).