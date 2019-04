Hugo Ramalho (ao centro na foto), do Recreio Desportivo de Águeda/Ferrão & Guerra, sagrou-se campeão nacional M40 na distância de 10.000m, com a marca de 33 minutos 48,78 segundos, tendo cortado a meta com 5 segundos de vantagem sobre o segundo. Outros dois atletas estiveram presentes em Lisboa. Sandra Cruz foi vice-campeã nacional F35 (38:32,93), tendo sido superada por uma diferença de 12 segundos pela vencedora.

Ana Petinga foi a medalha de bronze F40 (39:20,53), tendo perdido 18 segundos para a vencedora.