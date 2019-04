O secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, esteve no passado sábado, em Oliveira do Bairro, para descerrar o memorial de homenagem aos fundadores estatutários da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro (AHBVOB).

Esta ação, enquadrada no 45º aniversário da instituição, que trouxe o governante ao concelho, numa visita curta às instalações dos bombeiros, deu tempo suficiente para ouvir um memorando da direção sobre algumas das questões relacionadas com problemas com que se debatem, atualmente, os voluntários oliveirenses.

Na apresentação do documento, que levou o secretário de Estado a tomar as devidas notas, o presidente da direção da AHBVOB, Nunes Cardoso, pediu ao governante “respostas” para essas questões e a “sensibilidade” de José Artur Neves para “fazer o que puder junto dos competentes organismos”, em matérias da responsabilidade de outros ministérios.

Saiba quais foram os pontos do memorando na próxima edição do Jornal da Bairrada. Esta quarta-feira em edição digital e quinta-feira nas bancas e na caixa do correio.