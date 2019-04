Vagos vai encher-se de ritmos latinos no próximo fim de semana (dias 6 e 7), com a realização da 3.ª edição do “RF Vagos Open”, pela Escola Ritmo das Formas. Ao longo dos dois dias, serão disputados o 2.º Circuito Nacional Dança Desportiva Latinas & Standard; a WDSF International Open Latin Adult; a WDSF Rising Stars Standard; a WDSF Open Júnior 2 Standard; o Circuito Norte & Galiza; o WDSF International Open Latin Youth; a WDSF Open Júnior 2 Latin; o WDSF Rising Stars Latin, o Circuito All Girls e Solos Competition.

O evento decorre no Pavilhão Desportivo do Colégio de Calvão e é apoiado pela Câmara Municipal de Vagos.

O “RF Vagos Open” pretende fomentar a dança desportiva e incentivar os atletas à participação em provas de cariz nacional e internacional e garantir o sucesso desta modalidade desportiva com qualidade e profissionalismo.