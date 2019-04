O Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos, vai ser palco, nos dias 13 e 14 de abril, do Campeonato Nacional de Iniciados de Esgrima, com o apoio do Município de Anadia.

As competições individuais terão lugar no dia 13, sábado. Assim, a partir das 11h30 será dado início às competições de Florete Masculino e Feminino, sendo que a parte da tarde está destinada às provas de Sabre Masculino e Feminino (13h) e Espada Masculina e Feminina (16h30).

Já o dia seguinte, dedicado às equipas, terá início, pelas 9h00, com a competição de Espada Masculina e Feminina. Da parte da tarde, pelas 13h, terão lugar as competições de equipas de Florete e Sabre.

O campeonato nacional reúne os melhores jovens esgrimistas, que vão disputar os títulos nacionais da categoria de 2019. As entradas são livres.