O Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro, esteve, no passado dia 15 de abril, na Loja do Cidadão de Cantanhede, uma visita que serviu para assinalar o nono aniversário dos serviços abertos ao público em 29 de março de 2010, no âmbito de uma parceria com a Câmara Municipal. Recebido pela presidente da autarquia, Helena Teodósio, aquele membro do Governo manifestou-se “agradavelmente surpreendido com a dimensão do espaço”, que não conhecia. Luís Goes Pinheiro fez “um balanço extremamente positivo da atividade da Loja do Cidadão de Cantanhede”, adiantando que, “ao longo destes quase dez anos foram mais de 900 mil os atendimentos por ano.

A edil Helena Teodósio sublinhou “as vantagens” deste espaço, “não apenas para a população deste município, mas também para pessoas de concelhos limítrofes que aqui vêm tratar de situações relativas a vários tipos de documentos”, anunciando também que a autarquia está “interessada em abraçar todos projetos de modernização administrativa que o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa venha a empreender”.