O Largo da Biblioteca Municipal João Grave recebe, de 12 a 14 de abril de 2019, a iniciativa “Entre Flores, Livros e Artes”.

Durante estes dias decorrem diversas atividades de caráter cultural e lúdico onde fazem parte da programação a dança, a feira do livro, exposição de flores, espetáculo de “estátuas vivas”, encontro de escritores, entre outras.

Da programação constam, ainda, três concertos a não perder. Um concerto com a Filarmónica Vaguense, outro com o Grupo Coral Polifónico Santa Cecília de Calvão, com o tema “A Diversidade” e, ainda, um concerto espetáculo com o tema “Uma noite na Ópera! La Serva Padrona “, de Giovanni Battista Pergolesi e direção de António Vassalo Lourenço (Diretor Artístico da Orquestra Filarmonia Das Beiras).

Tudo boas razões para nos visitar “Entre Flores, Livros e Artes”.

A entrada é livre em todas a atividades.

Fique a conhecer, em pormenor, toda a programação:

Em permanência: feira do livro, artesanato, exposição de flores, doçaria/pão, oficinas de teatro, de pintura e de artes plásticas .

12 DE ABRIL (sexta-feira)

15h00 – Abertura Dia do Autor da Região de Aveiro

18h30 – Concerto da Filarmónica Vaguense

13 DE ABRIL (sábado)

11h00 – Apresentação Dramatiza | “A Prima Vera”

15h00 – “Museu Vivo” Espetáculo de “Estátuas Vivas” Apoio: Programação Cultural em Rede – CIRA/Portugal 2020

15h30 – À Conversa com António Manuel Ribeiro (vocalista dos UHF) – Apresentação do livro “És meu, disse ela”. Apoio: Programação Cultural em Rede – CIRA/Portugal 2020

17h30 – Apresentação Dramatiza | “A Prima Vera”

21h30 – Concerto “A Diversidade” – Grupo Coral Polifónico Santa Cecília de Calvão Local: Salão dos Bombeiros de Vagos

21h45 – Concerto espetáculo: “Uma noite na Ópera! La Serva Padrona “, de Giovanni Battista Pergolesi. Interpretada em português e comentada por Jorge Castro Ribeiro. Dirigido pelo Maestro António Vassalo Lourenço e interpretação da soprano Vera Silva e do baixo/barítono Miguel Maduro-Dias. Local: Salão dos Bombeiros de Vagos Apoio: Programação Cultural em Rede – CIRA/Portugal 2020

14 DE ABRIL (domingo)

14h30 – Atuação da Tuna da Universidade Sénior de Vagos

15h00 – “Museu Vivo” Espetáculo de “Estátuas Vivas” Apoio: Programação Cultural em Rede – CIRA/Portugal 2020

15h30 – Atuação de Fábio Rocha e Marco Santos

17h00 – Dança contemporânea – Escola de Dança Primeira Posição