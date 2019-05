O concelho de Anadia vai ser palco, este fim de semana, dias 18 e 19, da Final da Taça de Portugal de Cadetes – Prémio “Anadia Município do Desporto”, numa organização conjunta, da Associação de Ciclismo da Beira Litoral e da Federação Portuguesa de Ciclismo, com a colaboração do Município de Anadia.

A prova que vai decidir o vencedor da Taça de Portugal de Cadetes 2019, conta com a presença da “fina flor” do ciclismo nacional, cerca de 100 atletas, em representação das melhores equipas nacionais.

Assim, no sábado, a partir das 15h00, terá lugar um contrarrelógio individual, numa extensão de 14 kms, com partida e chegada junto ao Pavilhão dos Desportos, no Complexo Desportivo de Anadia.

No domingo, realiza-se a prova em linha, com 80 kms de extensão, com partida no lugar da Fogueira, Sangalhos, pelas 10h30, e terminando no Monte Crasto, na cidade de Anadia. O pelotão vai ter passagem por Amoreira da Gândara, São Lourenço do Bairro, Mogofores, Aguim, Moita, Avelãs de Cima, Avelãs de Caminho, Sangalhos e Monte Crasto – Anadia, onde os atletas deverão chegar pelas 12h30.

Estão previstas duas passagens pelo Monte Crasto – Anadia, ambas com contagens para o Prémio da Montanha, a última coincidente com a meta final.