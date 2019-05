‘Valorizar o Enoturismo na Região Centro’ foi o ponto de partida para uma candidatura apresentada, “a uma só voz”, pelo cluster das cinco Comissões Vitivinícolas desta região – Bairrada, Beira Interior, Dão, Lisboa e Tejo –, no âmbito do novo ‘Programa de Acção para o Enoturismo’, lançado pelo Turismo de Portugal devido à importância no panorama económico-social do país. Já aprovada a candidatura, é formalizada a sua apresentação, em sessão a decorrer esta sexta-feira, dia 10 de maio, às 10h30, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.

Na Bairrada, porque a Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) é a entidade líder do “Programa de Acção para o Enoturismo na Região Centro”. Uma escolha que esta intimamente relacionada com o trabalho que tem vindo a ser feito na região e para o qual em muito tem contribuído o papel da CVB e da Associação Rota da Bairrada (ARB), entidade a operar, forma integrada e em regime privado, há uma dezena de anos.

Na sexta-feira, a ordem de trabalhos começa com a assinatura do protocolo de cooperação entre as cinco Comissões Vitivinícolas e do contrato de financiamento para o Enoturismo na Região Centro, celebrado com o Turismo de Portugal.

De seguida, Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, faz a apresentação do projecto “Programa de Qualificação da oferta enoturística da Região Centro”, e Jorge Sampaio, presidente da Associação Rota da Bairrada, fala acerca da Rota (dos vinhos) da Bairrada.

Para abordar o tema da “Gestão de uma unidade de enoturismo” são apresentados os casos do Grupo Bacalhôa e da Quinta Madre d’Água, por Sónia Oliveira e Maria Inês Ferreira, respectivamente. Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal vai abordar a importância do “Enoturismo no Centro de Portugal” e Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, dar a conhecer o “Programa de Acção para o Enoturismo em Portugal”.

Às 12h45 é chegado o momento do encerramento deste encontro com um “Bairrada de Honra”.