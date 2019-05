Depois da “Afirmação” em 2013, na rotunda de Sá, Sangalhos, a Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada voltou a erguer uma homenagem ao rei Leitão da Bairrada, na sua terra sede, Sangalhos. O monumento “Confirmação”, uma obra metálica onde sobressaem dois leitões, recortados em pedaços, foi inaugurado no passado sábado, no âmbito do 6.º Encontro de Confrarias na Bairrada. O local escolhido foi o largo da Igreja de Sangalhos, tendo o momento sido presidido pelo presidente da Confraria do Leitão da Bairrada, António Duque, e pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso. Em cada pedaço do monumento está gravado o nome de cada Confraria presente neste Encontro.

Visita e almoço no Underground

Este 6.º Encontro juntou várias confrarias do país em Sangalhos, e contou com o apoio do Município de Anadia, da Junta de Freguesia de Sangalhos e de várias empresas.

À semelhança dos anteriores Encontros, também este foi pensado ao pormenor, de modo a ser um dia que os visitantes recordassem com agrado.

À chegada ao Aliança Underground Museum, os visitantes foram brindados com uma degustação de iguarias tendo por base aquela que é uma das 7 Maravilhas da Gastronomia portuguesa, ao som do grupo “Amêndoa Amarga”.

Percorreram-se depois as fantásticas galerias deste museu bairradino, ouvindo acordes de violinos e violoncelos do grupo Wfive, o que tornou o ambiente ainda mais mágico e o percurso mais extraordinário e prazenteiro.

Antes ou depois do percurso, todos foram convidados a pintar em telas, deixando o seu testemunho de presença e dando azo à sua veia artística. O resultado da junção das seis telas seria apresentado mais tarde – trata-se de um painel policromático com 6mx1m, onde sobressaía a silhueta do Leitão da Bairrada (na vara). Uma obra que encantou todos os presentes.

Após a habitual foto de família, seguiu-se para a Estação Central, antiga sala dos pipos. Atuou então um grupo de jovens da EBA (Escola Ballet de Aveiro/Anadia/Águeda).

O almoço foi servido pelo Restaurante Mugasa.

Agradecimentos e balanço

Seguiram-se breves alocuções, pelo presidente da Junta de Freguesia de Sangalhos, António Floro, pelo Delegado do CEUCO, Armínio Azevedo, e pela presidente da Câmara de Anadia, terminando o presidente da Direção da Confraria, António Duque, fazendo os habituais agradecimentos e o balanço do Encontro, que “foi essencialmente para as confrarias visitantes, dentro do espírito de bem receber”, que esperava ter sido conseguido.

Seguiu-se um período musical de canções portuguesas pelo professor José Negrão, enquanto se apreciava a “Obra de Arte” (as telas pintadas). O dia terminou com a inauguração do monumento “Confirmação”, que se revela como mais um marco na organização deste 6.º Encontro de Confrarias, pela anfitriã, Confraria do Leitão da Bairrada.