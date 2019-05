Aos 32 anos, Daniel Brandão, prepara-se para assumir a primeira aventura no estrangeiro. Depois de ter passado pela formação do Sangalhos DC, Académica de Coimbra e Olivais e de ter treinado o Terceira Basket (levou o clube açoriano ao título de campeão nacional da Proliga e venceu o Troféu António Pratas) e durante parte da presente temporada o Galitos do Barreiro, o jovem técnico vai agora comandar o BBC US Heffingen do Luxemburgo.

“Encaro este desafio como uma grande oportunidade de dar continuidade à minha carreira de treinador. Não só por ser uma experiência fora do país, mas também pelo projeto desportivo ambicioso que me foi apresentado pelo BBC US Heffingen”, disse o treinador bairradino ao JB.

Quando aos objetivos, Daniel Brandão adiantou que “pretende-se estabilizar a equipa sénior na principal Liga do país e fazer evoluir o nível das equipas de formação em termos de número de atletas, bem como do seu nível competitivo. Além disso, a vontade demonstrada pelo clube de querer contar comigo foi decisiva nesta minha decisão de aceitar o convite que me foi feito”.