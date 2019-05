A edição de 2019 da FESTAME – Feira do Município da Mealhada vai contar com a presença de 15 disc jockey (DJ) nos dez dias do certame (7 a 16 de junho). A cabeça de cartaz será a russa Olga Ryazanova, mas há também a salientar uma presença completamente inesperada no palco principal da feira, a do ator e humorista António Machado, que irá vestir a pele de Dj dos anos 80.

Os primeiros Dj’s a subir ao palco “Rei dos Leitões” (o palco principal da FESTAME), no dia da abertura da feira (7 de junho), após o final do concerto da banda HMB, serão a dupla feminina DAMN Sisters e o Dj PSI, que irão passar música até às 4 horas da madrugada.

No dia 8 de junho, a seguir ao concerto de Piruka e Jimmy P, entrará em cena a Dj Lu Iglésias e o Dj Nuno Piolho.

No dia seguinte, véspera de feriado, após o espetáculo de Miguel Araújo, subirá ao palco a Dj Lady Van e o Dj João Maçãs. No dia 10 de junho (feriado), a animação ficará a cargo do Dj Nuka, que irá passar música logo a seguir ao concerto de Toy.

Na noite de terça-feira (11 de junho), após o espetáculo das filarmónicas do concelho da Mealhada, o Dj Silva animará o público da Festame. No dia seguinte, a seguir ao espetáculo os ranchos folclóricos do município bairradino, será a vez do Dj Mister Mix. Na quinta-feira, dia 13 de junho, o Dj Ruben Pereira entrará em cena após o show das escolas de samba da Mealhada.

Olga Ryazanova será a convidada especial da Festame na noite de sexta-feira, dia 14 de junho, imediatamente a seguir ao concerto de Os Azeitonas. Até às 4 horas da madrugada haverá ainda animação de disc jockey com o Dj RHeitor.

Na penúltima noite da feira, a organização promoverá uma festa da espuma, após o concerto de Os Anjos, com a animação a cargo dos Dj’s Braulio e David Silva e com o grupo de dança Khaos Crew.

O último Dj a subir ao palco principal da Festame será António Machado, logo após o concerto de José Cid.