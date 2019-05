O kiwi, bem como o cluster dos frutos, vegetais e flores do país, precisa de aumentar o investimento na promoção externa para ambicionar outros resultados no mercado internacional, disse em Oliveira do Bairro o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Andrade.

Aquele responsável, líder da Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, abriu o ‘Seminário Internacionalização’, que decorreu no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, e que juntou especialistas do setor, académicos, autarcas e grupos económicos em torno do kiwi, em particular, e dos frutos, legumes e flores, em geral.

Gonçalo Andrade, que falou do “momento histórico” do setor, que está perto de atingir 3.000 milhões de euros de volume de negócios, metade dos quais para a exportação, reconheceu que as frutas, legumes e flores de Portugal necessitam de reforçar o investimento na sua promoção além fronteiras. “Vamos ter que melhorar muito na promoção”, defendeu.

