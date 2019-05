As obras de construção do futuro Parque Urbano de Anadia vão arrancar nos próximos dias, tendo o auto de consignação sido assinado, na quinta-feira, dia 2 de maio, com o Consórcio ASF & Nível 20, após o município ter recebido “luz verde” do Tribunal de Contas.

O Parque, que ficará localizado na entrada norte da cidade, tem um custo de mais de três milhões de euros e um prazo de execução de 18 meses.

A presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, que presidiu à assinatura do auto de consignação, considerou que este “é um dia importante, tanto para a freguesia como para todo o concelho” e apelou aos responsáveis do consórcio que “os prazos de execução sejam respeitados”.

Parque melhorará qualidade de vida

Este parque verde, de dimensões consideráveis, tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana e o equilíbrio psicossomático dos seus habitantes, capaz de gerar mais um fator de atratividade que contribua para a fixação de população no aglomerado urbano existente.

