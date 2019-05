Juntar na mesma sala os empresários ligados ao comércio automóvel de usados do concelho de Vagos e mostrar de que forma este setor é um motor da economia local foi aquilo a que o Jornal da Bairrada se propôs, com a realização do seu 11.º jantar conferência.

Com a sala principal do restaurante O Barracão repleta, não apenas com empresários do comércio de usados mas também de outras empresas, direta ou indiretamente ligadas ao setor, assistiu-se, na passada quinta-feira, dia 16 de maio, a uma conferência que elucidou sobre nova legislação, evolução nas vendas de automóveis, bem como sobre a questão da mobilidade e dos automóveis elétricos, desfazendo o mito de que estes são o futuro e que o diesel tem os dias contados. O jantar conferência culminou com a apresentação de um estudo, que demonstrou que este é realmente um setor que impulsiona a economia local.

O 11.º jantar conferência do Jornal da Bairrada realizou-se, mais uma vez, em conjunto com o Município de Vagos, contou com o NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos como parceiro e com o patrocínio e apoio de dezenas de empresas.

Veja a reportagem completa e galeria de fotos na edição de 23 de maio do Jornal da Bairrada.